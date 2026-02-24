Reconoce Kenia López abatimiento de El Mencho

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, reconoció el trabajo del Gabinete Federal que derivó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Señaló que en años pasados hubo una “estrategia fallida”, por lo que sostuvo que “sin regateos” debe haber un reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Hay que hacer un reconocimiento a las Fuerzas Armadas, evidentemente, al Ejecutivo federal, a la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, al secretario general Trevilla, a todo su equipo de trabajo, a quienes con su vida defendieron el Estado de derecho”, declaró.

La congresista sostuvo que lo sucedido este domingo “confirma la expansión que el crimen organizado alcanzó en nuestro país”, que aseguró, se enquistó incluso en los gobiernos locales y presidencias municipales.

Por lo anterior, aseguró que blindar las elecciones debe de ser el tema principal de la reforma electoral.