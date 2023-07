Reconoce Noroña condiciones adversas de migrantes

El aspirante a coordinar la defensa del proyecto del gobierno morenista, Gerardo Fernández Noroña reconoció que las condiciones adversas para los mexicanos en Estados Unidos son serias; sin embargo, les pidió dejar a un lado los pretextos y no solo defenderse, sino exigir que respeten sus derechos.

Desde una Asamblea Informativa en la zona de El Barrio, en Manhattan, estuvo respondiendo quejas y cuestionamientos de migrantes en Estados Unidos, que le preguntaron cómo luchan y hacen valer sus derechos, que si solo se quejan pero no actúan, no pasará nada.

Tajante conminó a quienes le preguntaron cómo defenderse en medio de un ambiente hostil para los mexicanos en territorio norteamericano, respondió: “Ahora muevan el c... ustedes”.

“Entonces tenemos que empujar, aquí y allá, en los dos lugares. Ya, por eso, no me tienen que convencer de lo que ya sé”, señaló tras reclamar a su audiencia que le pregunten qué hacer para defenderse.

Ante decenas de mexicanos reunidos en el lugar de su asamblea y quienes le recordaron que muchas personas no pudieron asistir porque era su horario laboral, Fernández Noroña resaltó que “ese discurso de ‘pobrecitos, cómo sufrimos, cómo nos atropellan’, ese ha sido cierto y no es menos cierto que ha sido así porque lo permitimos, porque lo toleramos”.

“Hay gente que me dice a mí: tú eres muy valiente y yo me reviso y tengo lo mismo que ustedes, de verdad yo no tengo tres huevos”, comentó.

También hizo un llamado a dejar a un lado el racismo “feroz” en especial en países como Estados Unidos, donde los migrantes siguen siendo vistos “por encima del hombro”.