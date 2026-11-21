La bancada de Morena en el Senado cerró filas con la presidenta Claudia Sheinbaum y destacó su participación en la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrada en Shenzhen, China.

“Presidenta, reciba usted y la comitiva que la acompañó en esta importante misión nuestro reconocimiento y nuestra felicitación por la dignidad y la altura de miras con la que usted y su delegación representaron al Estado mexicano durante dicha reunión”.

Su participación constituye un motivo de orgullo. México se presentó ante las naciones de esta parte del mundo, que juntas representan el 60 % del PIB mundial, con la frente en alto, con la fortaleza de su historia, la riqueza de su cultura y la convicción de que somos una nación libre, independiente y soberana”.

En un pronunciamiento destacaron que la mandataria llevó a ese importante encuentro los principios que dan sentido a la Cuarta Transformación: la justicia social, la igualdad y la convicción de que el desarrollo económico solamente adquiere sentido cuando se traduce en bienestar para la población.