Reconoce que ha costado romper la inercia de muertes

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que ha costado mucho trabajo romper la inercia creciente del país para reducir los homicidios, además de argumentar que le dejaron un país en “decadencia, ni siquiera era una crisis”.

En este sentido, López Obrador argumentó lo siguiente: “(…) si sumamos los homicidios de los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, si es más, pero fue justo en esos sexenios cuando se conformaron y crecieron las bandas del crimen organizado”.

En conferencia, López Obrador cuestionó: “¿Dónde están los cárteles creados o tolerados por el gobierno de nosotros? No hay. Se fueron consolidando por la impunidad y las complicidades cuando el secretario de Seguridad Pública estaba al servicio del narcotráfico, era un narco-Estado”.

Por otra lado, aseguró que ahora están dando resultados los programas sociales como parte de la atención de las causas.

Cuestionado acerca del tratamiento a las víctimas de familiares de personas desaparecidas, dijo que su gobierno está empeñado en hacer justicia, pero al mismo tiempo no se está permitiendo que se repitan los actos vergonzosos y dolorosos del pasado, pues “la justicia es castigar a responsables, pero también evitar la repetición, prevenir. Es lo que hemos venido haciendo. Un ejemplo muy claro es que ya no se permite la tortura, la desaparición. El Estado no desaparece a ninguna persona. No se autorizan masacres, como era antes, desde el Estado”.

Rechaza “acuerdo de paz” con criminalesAl manifestar que “no hay en puerta ni un otro plan”, el presidente Andrés Manuel López Obrador rectificó su postura y aseguró que en su gobierno no se busca ni apoya la propuesta de un “acuerdo de paz” con grupos criminales para evitar más desaparecidos, como lo afirmó el martes pasado.

Señaló que sus declaraciones fueron hechas en el sentido de que estaba a favor de “cualquier medida que nos permitiera vivir en paz”.

“La pregunta siempre me pareció tendenciosa, pero no podía yo decir: ‘Fíjense, ni queremos ningún acuerdo con la delincuencia’, así como decían los otros presidentes; no me va a temblar la mano”.