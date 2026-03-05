Reconoce Senado a fallecidos en operativo

A casi dos semanas del operativo en una cabaña de Tapalpa, Jalisco, para detener al jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” y en donde fallecieron 25 elementos de la Guardia Nacional (GN), se hizo un reconocimiento a los elementos de esa institución y se enviaron condolencias a sus familiares.

En el marco de una reunión de la Comisión de la Guardia Nacional (GN), que preside la senadora Juanita Guerra, se reconocieron las acciones realizadas por el Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional, el pasado 22 de febrero, en el operativo coordinado en el estado de Jalisco.

Condolencias

Además, el órgano legislativo expresó sus condolencias por los 25 elementos de la GN que fallecieron el 22 de febrero en el cumplimiento de su deber, así como por el Capitán 2/o. Leonel Cardozo, coordinador del Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones en Aguascalientes, “a quien cobardemente se le arrebató la vida”.