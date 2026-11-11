Reconoce Senado trayectoria de Cárdenas

El pleno del Senado de la República aprobó un decreto con el fin de inscribir con letras doradas el nombre del ingeniero y político mexicano, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara Alta.

Con 101 un votos a favor y uno en contra de la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, se avaló esta propuesta, la cual se espera que sea concretada durante una sesión solemne donde acudirán familiares del tres veces excandidato presidencial, exsenador, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) y exgobernador de Michoacán.

En tribuna, la senadora por Movimiento Ciudadano (MC), Amalia García Medina, destacó la figura de Cárdenas Solórzano como un “hombre comprometido con las causas del país y tomador de decisiones con profunda reflexión”.

La senadora de Morena, Margarita Valdez, agregó que es una de las figuras más importantes de la historia política contemporánea de el país, porque su trayectoria ha estado vinculada con la democratización de México, la defensa de la soberanía, la justicia social y la construcción de una izquierda democrática.

Por su parte, la senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juanita Guerra, dijo que el ingeniero y político mexicano fue un protagonista fundamental de la transición democrática del país y recordó que fue el primer jefe de Gobierno electo de la Ciudad de México, en 1997.