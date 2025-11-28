Reconoce Sheinbaum a FA ayuda durante las lluvias

Desde el Centro Estratégico Militar de Acopio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rindió homenaje y reconoció al personal que participó en la aplicación del Plan DN-III-E y Plan Marina en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, tras las intensas lluvias que se presentaron el pasado octubre, y a quienes agradeció por sus esfuerzos para atender la emergencia en un mes y con ello demostrar que la patria es más fuerte que cualquier adversidad.

Agradecimiento

“Gracias, por ser el rostro más noble de la patria, por sostenerla en los momentos más duros y por recordarnos con cada acción que México es fuerza, es hermandad y es esperanza viva. A nombre del pueblo de México y desde lo más profundo de mi corazón: gracias a todas y todos ustedes por engrandecer a la nación”, puntualizó.

Destacó que el trabajo de las Fuerzas Armadas, las y los servidores de la nación, así como funcionarios de las diferentes dependencias del Gobierno de México, confirma que el servicio a la nación es un honor que se ejerce con humildad y con valentía.

Anuncian 2 mil mdp para movilidad rumbo al Mundial

Y en el marco de las acciones del Mundial FIFA 2026, la presidenta anunció que el Gobierno de México aportará entre mil 500 y 2 mil millones de pesos (mdp) para infraestructura de movilidad, particularmente en transporte público en beneficio de las sedes mexicanas mundialistas: en la Ciudad de México para la línea 2 del Metro; en Jalisco, la línea 5; y en Nuevo León la 4 y 6.

Reunión con Augusto, para revisar agenda de Congreso

En otro tema, la mandataria aseguró que el encuentro que tuvo el miércoles con el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, fue para revisar la agenda del Congreso.

Sheinbaum Pardo comentó que se reúne “muy seguido” con Adán Augusto López y con el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, con quien habló ayer por teléfono.

“Para temas de agenda del Congreso. Me reúno con ellos muy seguido, por lo menos todos los lunes. Este lunes nos reunimos porque tenía yo otra agenda, ya no pude reunirme con ellos. Entonces quedan pendientes algunas leyes”, refirió.

Señaló que hablaron de la Ley contra la Extorsión, de la Ley de Aguas y asuntos legislativos.

Caso de Raúl Rocha

Y luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Raúl Rocha, copropietario de la franquicia Miss Universo en México, de presuntamente encabezar una organización criminal dedicada al narcotráfico, tráfico de armas y contrabando de hidrocarburos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que se trata de un caso bajo investigación y que únicamente la fiscalía debe informar sobre los avances.

La mandataria federal evitó ofrecer detalles adicionales y recordó que el proceso está en manos de una institución autónoma.

Subrayó que el gobierno debe actuar con responsabilidad mientras la autoridad ministerial realiza las investigaciones correspondientes.

Además, la presidenta analizó la posibilidad de viajar a Washington para estar presente en el sorteo de la Copa FIFA 2026, el próximo 5 de diciembre.

Sheinbaum Pardo indicó que esperan a ver si está comprobado que asiste el mandatario Donald Trump, con quien tendría su primer encuentro presencial.

“Estamos en esa definición, sería de mañana en ocho, el 5 es el sorteo; estamos viendo si vamos, estamos en esa definición”, dijo la mandataria.