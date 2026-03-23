Reconoce Sheinbaum a mujeres traductoras

Desde Tehuantepec, Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la Cartilla de Derechos de las Mujeres, traducida a 69 variantes lingüísticas correspondientes a 67 lenguas indígenas que será difundida en todos los pueblos y comunidades; propuso que también se elabore la versión para que sea difundida en radios comunitarias, además de que se traduzcan otros contenidos, como libros de texto e infantiles, a las lenguas originarias con el objetivo de reivindicar a las mujeres como las grandes traductoras.

“Hoy reconocemos en la traducción de la Cartilla de las Mujeres 67 lenguas con 69 variedades. Fue complejo buscar a todas las mujeres que hablan cada una de las lenguas para poder traducir, pero además traducir no es nada más letra por letra, se traduce un concepto. El derecho a la educación no es lo mismo decirlo en español que decirlo en una lengua, en zapoteco, en mixteco o en náhuatl. Hay que discutir qué quiere decir eso, entonces hay que hacer un trabajo colectivo. ¿Quiénes transmiten la lengua? Las mujeres.

“Se llama ‘lengua materna’ porque quien la traduce, quien la dice, quien la conserva somos las mujeres, porque las mujeres, en general a veces los hombres también enseñamos a hablar a nuestros hijos; claro, ya viene desde la evolución, un cerebro especial para hablar, pero la lengua en la que se habla, pues somos las mujeres. Por eso es la lengua materna. Por eso el humanismo mexicano y tiempo de mujeres lo celebramos con la traducción de la Cartilla de las Mujeres, las dos cosas”, informó.

Lenguas

Las lenguas en las que se presenta son zapoteco, mixteco, ayuujk, tsotsil, tseltal, matlatzinca, teko, chatino, seri, cuicateco, mazateco, hñahñu, ixil, lacandón, yaqui, mazahua, chinanteco, kakchikel, kikapoo, kiliwa, chuj, cucapá, kumiay, akateko, ku‘ahl, k‘iche‘, chontal, ch‘ol, tepehua, náhuatl, maya, me‘pjaa, naayeri, chocholteco, amuzgo, ayapaneco, popoluca, ódami, pima, huave, zoque, tepehuano del Sur, pápago, pai pai, tlahuica, jakalteco, p’urhépecha, q’anjob’al, awuakateko, q’eqchi’, otomí, ralámuli, mam, tének, tojol-ab’al, triqui, tutunakú, chichimeco jonaz, guarijío, wixárika, pame, ixcateco y mayo, entre otras lenguas.

La jefa del Ejecutivo recordó que por muchos años del periodo neoliberal, las lenguas indígenas fueron minimizadas y hoy, con esta traducción, se reivindica a las mujeres indígenas como las grandes traductoras y protectoras de las lenguas originarias.

“Hoy reivindicamos las lenguas indígenas, reivindicamos a las mujeres indígenas, con ello reivindicamos a todas las mujeres de México”, agregó.

Muestra avances de coquizadora en refinería

Como parte de su gira de este fin de semana por Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mostró avances de la coquizadora de la refinería de Salina Cruz, con la empresa ICA Fluor, para producir más gasolina y diésel en vez de combustóleo que es más contaminante.

Desde la torre de coquización, Sheinbaum indicó que se lleva un avance del 76 % y que la refinería se moderniza desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Aquí se está construyendo una planta coquizadora, se llama. ¿Qué quiere decir eso? En vez de producir combustóleo que es un combustible con mucho azufre, mucha contaminación, se van a producir más gasolinas y más diésel”, explicó.

Apuntó la mandataria que el producto final será coque, también utilizado para producir fertilizantes. “El tipo de gasolinas y diésel tiene menos contenido de azufre, eso ayuda a disminuir las emisiones contaminantes.

“Son 80 mil nuevos barriles de producción de gasolina y diésel en vez de combustóleo”, añadió al reconocer a los trabajadores de Pemex.