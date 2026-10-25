Reconocen a 82 escuelas por prevenir violencia

Un total de 82 comunidades escolares de la Ciudad de México, entre ellas 15 jardines de niños, 28 primarias, 11 secundarias y 28 servicios de educación especial, inclusiva y extraescolar, fueron reconocidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) por impulsar acciones para prevenir la violencia y construir espacios seguros durante el ciclo 2025-2026.

Las instituciones recibieron las Insignias del Proceso de Apropiación de la Estrategia Comunitaria para la Construcción de Espacios Escolares Libres de Violencia, otorgadas por la SEP y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM).

Prevención

El titular de la SEP, Mario Delgado, afirmó en un comunicado que la prevención de la violencia escolar requiere la participación de autoridades, docentes, estudiantes y familias, así como mecanismos para identificar y atender cualquier forma de agresión.

“Rompamos el silencio y construyamos juntos entornos seguros, donde cada niña y niño sepa que su voz será escuchada y protegida, como lo establece la Nueva Escuela Mexicana”, señaló.

Consideró necesario fortalecer la capacitación de directivos, profesores y trabajadores del sector educativo, así como establecer instrumentos normativos, mecanismos de vigilancia y acciones de prevención.

“Es momento de trabajar de manera conjunta autoridades, sociedad civil, organismos internacionales y comunidad escolar en la elaboración de instrumentos normativos, acciones de prevención y vigilancia, así como módulos de capacitación dirigidos a directivos, docentes y trabajadores del sector educativo”, expresó el secretario de Educación.