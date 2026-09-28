Reconocen a autoridades por detención de “Bebo”

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, reconoció a las autoridades mexicanas por diversas acciones en materia de seguridad, entre ellas la detención de Jesús Manuel “N”, alias “Bebo”, identificado como operador financiero de la facción “Metros” del Cártel del Golfo y vinculado con una red dedicada al contrabando de hidrocarburos. Consulta Mapas Interactivos

A través de sus redes sociales, el embajador Johnson destacó diversas operaciones dirigidas contra “la estructura más amplia de las redes criminales que sostienen a los cárteles y las organizaciones terroristas”.

Cateos

Esto, luego de que el gabinete de Seguridad informó que se realizaron 19 cateos en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, donde se aseguraron 13 inmuebles, dos aeronaves, 50 vehículos, 107 remolques tipo cisterna, 84 tractocamiones, 49 camiones recolectores, 11 bombas despachadoras, 4 tanques, alrededor de 500 mil litros de combustible, además de metanfetamina, cartuchos, motocicletas y dinero en efectivo.

Estos decomisos de combustible, aeronaves, vehículos, propiedades, drogas, dinero en efectivo y otros bienes, dijo el diplomático estadounidense, “muestran cómo sus redes se extienden a múltiples negocios ilícitos”.

“Por eso estamos combatiendo toda la red. Sin importar hasta dónde lleguen sus operaciones, cuando nuestros países trabajan juntos, las redes criminales y terroristas no tienen dónde esconderse”, escribió.