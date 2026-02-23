Reconocen a Fuerzas Armadas tras abatimiento

La Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (Conago) reconoció las acciones que llevó a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el operativo realizado para capturar a “El Mencho”, las cuales, dijo, están orientadas a debilitar las estructuras delictivas que afectan la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas.

A través de un comunicado, las y los gobernadores reconocieron el trabajo y la coordinación del Gabinete de Seguridad, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, “que con compromiso y profesionalismo salvaguardan la integridad y la tranquilidad de la población”.

Los mandatarios refrendaron su disposición para mantener una coordinación permanente con el Gobierno de México; respaldar la estrategia nacional de seguridad encabezada por la presidenta; y trabajar, desde el ámbito de sus competencias, para garantizar la paz y la seguridad de las y los ciudadanos.

Así como también fortalecer las capacidades institucionales en materia de prevención, inteligencia y procuración de justicia e impulsar acciones integrales que atiendan las causas estructurales de la violencia.

Además, expresaron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum por la conducción decidida, responsable y estratégica de la política nacional de seguridad.

“La seguridad es una responsabilidad compartida. En unidad y con pleno respeto a la legalidad, seguiremos trabajando para garantizar la paz, la estabilidad y el bienestar de todas y todos los mexicanos”, externaron.