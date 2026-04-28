Reconocen al gobierno por captura de El Jardinero

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, expresó un reconocimiento al gobierno mexicano por la captura de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Nayarit.

“La detención de Audias Flores-Silva, El Jardinero, un líder clave del violento CJNG, representa un paso importante contra quienes lucran con el fentanilo y generan violencia en nuestras comunidades”, dijo en su cuenta en X. “Acciones como esta son esenciales para garantizar que quienes trafican drogas rindan cuentas”, añadió.

El embajador reconoció el trabajo del Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Marina en el operativo que condujo a la captura y “por su valentía y compromiso. Cuando actuamos con determinación, logramos resultados que hacen más seguras a nuestras naciones bajo el liderazgo” de los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de México, Claudia Sheinbaum.

Asimismo, compartió el video de la Semar donde se observa el momento de la detención del integrante del CJNG con el mensaje:

“Reconozco la valentía y precisión de la Semar en la operación que llevó a la detención. Acciones como esta fortalecen la seguridad y contribuyen a desarticular redes criminales que amenazan a nuestras comunidades. Juntos, logramos resultados que hacen más seguras a nuestras naciones”.