Reconocen alza de mujeres en Ejecutivo en el mundo

A pesar de que la participación política de las mujeres en el mundo ha aumentado notoriamente en los últimos 15 años, aún es muy grande la brecha de género que existe entre quienes ocupan la titularidad del Poder Ejecutivo, por lo que difícilmente se alcanzarán las metas planteadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030 en ese rubro, destaca un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.

El documento cita a D. Clark (Nov 28, 2025) “Number of countries where the de facto highest position of executive power was held by a woman from 1960 to 2025” y señala que de 2010 a 2025, el número de mujeres en los cargos más altos del Poder Ejecutivo aumentó más rápido, comparado con periodos similares anteriores.

“El cargo más alto del Poder Ejecutivo ha sido ocupado por una mujer en solo 65 países desde 1960. Desde que Sirimavo Bandaranaike fue elegida por primera vez primera ministra de Sri Lanka en 1960, el número de mujeres en el poder ha crecido lentamente, siendo el crecimiento más rápido de los últimos 15 años.

En julio de 2025 había 14 países liderados por mujeres, con Liechtenstein, Namibia y Surinam eligiendo a sus primeras líderes femeninas en 2025. En este sentido, apunta que en los últimos 25 años (2000 a 2025), el promedio anual de mujeres que han ocupado simultáneamente el cargo de presidentas o primeras ministras en el mundo es de aproximadamente 12 mujeres. De 2008 a 2010 se duplicó la cifra (pues de 7 pasó a 15) y a partir de 2010 se ha sostenido e incluso aumentado el número, excepto en 2016, 2017 y 2018, donde se identifican 12 mujeres en dichos cargos simultáneamente alrededor del mundo.

El análisis del IBD resalta que la participación política de las mujeres en el mundo ha aumentado a lo largo del tiempo.

De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres (ONU Mujeres), 32 mujeres de 29 países se desempeñaban como jefas de Estado y/o de Gobierno en septiembre de 2025.