Reconocen avances en reducción de pobreza

Septiembre 02 del 2025

El sector empresarial aseguró que hay avances en el gobierno actual, como la reducción de la pobreza, pero advirtieron que hay temas por atender y que deben evaluarse, como el avance de la informalidad, la inseguridad, la extorsión, entre otros.

Por una parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Octavio de la Torre, dijo que “los datos que dio (la presidenta Claudia Sheinbaum) son reales de la disminución de la pobreza y del crecimiento de algunos programas sociales”, la inversión en la infraestructura.

Afirmó que hay un diálogo entre el sector público y el privado, y que se atiende el tema de la extorsión y la inseguridad”, sin embargo, añadió, es necesario esperar un tiempo para evaluar lo que pudiera hacerse el próximo año.

“Vamos a ver resultados el próximo año, evaluaría al Poder Judicial y de la reforma a extorsión el próximo año. Yo no me adelantaría, nada más que sí tenemos que estar observando el comportamiento que se tenga y evaluándolo constantemente; hay que darle oportunidad de algo que va a iniciar, en términos de seguridad y extorsión es muy importante lo que se aprobó”, añadió de la Torre.

Consideró que “el sector privado siempre va a estar presente porque México es un país de libre mercado, la inversión privada es importante”, por lo que hay una complementariedad entre la inversión del sector público y privado.

Dijo que hay cercanía a las actividades entre ambas partes y un diálogo constante. “Nosotros tenemos un diálogo permanente con las autoridades”.

