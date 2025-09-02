Reconocen avances en reducción de pobreza

El sector empresarial aseguró que hay avances en el gobierno actual, como la reducción de la pobreza, pero advirtieron que hay temas por atender y que deben evaluarse, como el avance de la informalidad, la inseguridad, la extorsión, entre otros.

Por una parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Octavio de la Torre, dijo que “los datos que dio (la presidenta Claudia Sheinbaum) son reales de la disminución de la pobreza y del crecimiento de algunos programas sociales”, la inversión en la infraestructura.

Afirmó que hay un diálogo entre el sector público y el privado, y que se atiende el tema de la extorsión y la inseguridad”, sin embargo, añadió, es necesario esperar un tiempo para evaluar lo que pudiera hacerse el próximo año.

“Vamos a ver resultados el próximo año, evaluaría al Poder Judicial y de la reforma a extorsión el próximo año. Yo no me adelantaría, nada más que sí tenemos que estar observando el comportamiento que se tenga y evaluándolo constantemente; hay que darle oportunidad de algo que va a iniciar, en términos de seguridad y extorsión es muy importante lo que se aprobó”, añadió de la Torre.

Consideró que “el sector privado siempre va a estar presente porque México es un país de libre mercado, la inversión privada es importante”, por lo que hay una complementariedad entre la inversión del sector público y privado.

Dijo que hay cercanía a las actividades entre ambas partes y un diálogo constante. “Nosotros tenemos un diálogo permanente con las autoridades”.