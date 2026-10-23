Reconocen contribución de ONU en desapariciones

Después del reporte que presentó el Comité contra la Desaparición Forzada, el canciller Roberto Velasco reconoció la contribución de la ONU al Plan México, al avance de la transición energética y la justicia ambiental, así como a la cooperación en derechos humanos, en particular para atender la movilidad humana, las desapariciones de personas y la construcción de una sociedad de cuidados.

Al conmemorar en la cancillería este miércoles los 81 años de la ONU, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo que México seguirá impulsando en Naciones Unidas una visión humanista para alcanzar “una prosperidad compartida en sociedades más libres, democráticas y justas”.

México y la ONU llamaron a movilizar la cooperación internacional para transformar la realidad de las comunidades en nuestro país, con la reducción de brechas estructurales y la ampliación de oportunidades de desarrollo para las personas.

Prosperidad compartida

Velasco mencionó que México busca una prosperidad compartida y un planeta sano, porque la ONU solo tiene sentido si mejora la vida de las personas.

“Desde la cancillería respaldamos el mandato de la Oficina de la coordinadora residente para articular con mayor eficacia al sistema de las Naciones Unidas en nuestro país, donde cada agencia, fondo y programa debe contribuir de manera sustantiva y coordinada, evitar duplicidades, optimizar recursos y maximizar el impacto de la cooperación”, expresó.

La coordinadora residente de la ONU en México, Allegra Baiocchi, destacó el humanismo mexicano, la prosperidad compartida y el diálogo entre iguales, basado en el respeto mutuo y la igualdad soberana de los Estados.

Nuevos mecanismos

Para focalizar recursos y evitar duplicidades, se aprobaron nuevos mecanismos de coordinación e implementación como el despliegue de 15 iniciativas insignia que articularán las capacidades del sistema de la ONU, las dependencias mexicanas y otros aliados.

“Esto permitirá movilizar recursos e impulsar soluciones concretas en temas prioritarios para la sociedad mexicana como: el Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados; Alimentación adecuada y sostenible; Puentes al trabajo: Empleabilidad inclusiva para poblaciones con mayores barreras de acceso; y Resiliencia hídrica: Gestión Metropolitana sostenible y crisis hídrica”, expuso la SRE.