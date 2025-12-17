Reconocen crisis en el campo y llaman al diálogo

En medio de los bloqueos de productores y transportistas en distintas regiones del país, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) llamó a resolver la crisis del sector mediante diálogo, certidumbre comercial y libre comercio. Asimismo, descartó que el aislamiento comercial o los esquemas de precios oficiales sean una vía para atender los problemas del campo.

El CNA reconoció que pequeños, medianos y grandes productores enfrentan una situación compleja, pero advirtió que las soluciones no pasan por cerrar mercados ni distorsionar precios, ya que ello encarece los alimentos.

El organismo subrayó la necesidad de preservar y fortalecer el T-MEC, al considerarlo un instrumento estratégico para la certidumbre comercial, la integración regional del sector agroalimentario, la generación de empleos y el acceso a financiamiento.

Así también, el T-MEC no es la causa de la falta de rentabilidad del sector de granos en el país, deben buscarse soluciones de fondo, en lugar de pensar en sacar al maíz del acuerdo, como lo piden algunas organizaciones campesinas, dijo el CNA.

Explicó que “los desafíos actuales responden a desventajas estructurales frente a otros países, derivadas de asimetrías en subsidios, financiamiento, acceso a tecnología y mecanismos de gestión de riesgos, agravadas por la volatilidad internacional y el cambio climático”.

Expuso que el T-MEC “ha sido un instrumento clave para asegurar el abasto”.