Reconocen demora en dictaminación de Plan B

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, reconoció que el Plan B enfrenta ajustes de fondo debido que no se previó la posibilidad de que aumente el número de regidores en los ayuntamientos del país.

En entrevista, explicó que la redacción actual del proyecto, particularmente en el artículo 115 constitucional, podría generar una obligación indirecta para que municipios con cabildos reducidos incrementen el número de sus integrantes.

“El caso de Tabasco, que tiene umbrales que van de tres a cinco regidores y síndicos, para no contravenir el federalismo, lo que se está haciendo es una revisión del transitorio para que se respete en el 115 la rigidez de la integración del número hasta 15.

“Pero cuidar que donde hay menos de seis, la supremacía constitucional no provoque que aumente, porque entonces el principio de austeridad y irracionalidad, pero cuidando que el régimen interior de los estados es a través de ayuntamientos, por eso queremos cuidar lo que dice, y son 31 entidades y estamos cuidando eso, con los que he hablado, con algunos gobernadores, precisamente por esa inquietud, que no les vaya a crecer el número”, advirtió.

El legislador detalló que en varias entidades existen configuraciones municipales con menos integrantes, como en Veracruz y Tabasco, donde hay ayuntamientos con entre tres y cinco regidores y síndicos.

Sin embargo, al fijar un mínimo constitucional más alto, la reforma podría provocar que estos municipios se vean obligados a ampliar su estructura, lo que implicaría un incremento en gasto público local, mayor número de funcionarios y presión presupuestal en municipios pequeños.

“Se estaría rompiendo el principio de austeridad si se obliga a crecer el número de integrantes”, reconoció.

Dijo que Morena y las comisiones dictaminadoras trabajan en una nueva redacción junto con la Consejería Jurídica del Ejecutivo, que evite este efecto, incluso considerando rangos más amplios como de 1 a 15 integrantes, para dar flexibilidad a los estados.

Además, el tema ha generado inquietud entre gobernadores, con quienes Mier ha sostenido conversaciones para evitar afectaciones al diseño institucional de los municipios.

“Estamos cuidando que la supremacía constitucional no provoque que aumente el número”, explicó.

El senador confirmó que el dictamen aún no tiene fecha definitiva, ya que las comisiones buscan integrar estos cambios antes de someterlo a votación.