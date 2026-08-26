Reconocen entrega de delincuentes de EUA a México

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, reconoció la entrega que hizo el gobierno de Donald Trump al de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de 10 delincuentes relacionados con diversos delitos como drogas y armas.

A través de sus redes sociales, el embajador Johnson reiteró que la cooperación entre México y Estados Unidos “está dando resultados”.

“Diez fugitivos más enfrentan a la justicia en México. En días recientes, autoridades estadounidenses entregaron a 10 personas buscadas en varios estados de México por delitos graves, incluidos secuestro, delitos relacionados con drogas y armas, y actividades vinculadas con los cárteles”, escribió.

“Nuestra cooperación está dando resultados: menos delincuentes en nuestras calles, mayor rendición de cuentas y comunidades más seguras”, agregó.