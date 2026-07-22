Reconocen labor de canes en el Día Mundial del Perro

Con motivo del Día Mundial del Perro, conmemorado cada 21 de julio, la Secretaría de Marina (Semar) reconoció la labor que desempeñan los binomios caninos en la institución, cuya preparación, disciplina y capacidad operativa contribuyen a la protección de la población.

En un comunicado, la Secretaría de Marina indicó que los binomios caninos constituyen una herramienta en las labores de búsqueda y rescate, así como en distintas operaciones de apoyo a la seguridad; integrados por un manejador y un elemento canino.

Estos equipos construyen una relación basada en la confianza, el entrenamiento y el trabajo conjunto, capaz de enfrentar situaciones de alta complejidad donde cada minuto resulta decisivo para el éxito de las labores de búsqueda y rescate.

La Semar cuenta con 24 ejemplares caninos operativos, cuya preparación y entrenamiento fortalecen las capacidades institucionales, especializados en búsqueda y rescate de personas, detección de explosivos y narcóticos.