Reconocen llamado de presidenta por la seguridad

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, expresó su total coincidencia con la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a que los gobiernos, sin importar su afiliación partidista, deben trabajar juntos por la seguridad de las familias y la integridad soberana del país, en el marco de las leyes y un ambiente de confianza y coordinación institucional.

A través de un comunicado, la mandataria señaló que dicha disposición es indeclinable para su administración y así seguirá sucediendo.

“El esfuerzo conjunto ha contribuido a disminuir sensiblemente la violencia y el daño que provoca el crimen organizado. Sin duda, mejorar los canales de comunicación es el camino correcto para obtener mejores resultados”, mencionó.

Maru Campos confirmó que, tal como lo informó Sheinbaum Pardo, sostuvo una reunión con el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, para compartir el estado de las investigaciones realizadas hasta el momento sobre los hechos derivados del operativo realizado en días recientes en el municipio de Morelos.

Por lo anterior, la gobernadora agradeció a la presidenta la apertura y disposición de García Harfuch, y reiteró su disposición de mantener una comunicación constante con el Gobierno Federal sobre el desarrollo de los procesos en curso.

Reunión

Tras el encuentro que sostuvo Campos y Omar García Harfuch, la presidenta informó que la gobernadora panista quedó en dar información de los agentes de la CIA que fallecieron tras un operativo.

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, la mandataria federal indicó que ya no habló con la gobernadora de Chihuahua y la comunicación será a través de García Harfuch.