Reconocen lucha de SashaSokol contra Luis de Llano

Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas del partido Morena, se pronunció sobre el caso de Sasha Sokol, quien fue víctima de daño moral por parte de Luis de Llano y actualmente enfrenta una disputa legal debido al incumplimiento de los mandatos judiciales por parte del productor.

Mediante una publicación de X, la exsecretaria de las Mujeres reconoció la lucha de Sasha Sokol, para exigir justicia por la situación que vivió con Luis; en el escrito, Hernández Mora señala que el productor musical “no puede esconderse detrás de tecnicismos legales para evitar reconocer el abuso que cometió desde una posición de poder” y que una disculpa que no reconoce el daño causado no es una disculpa.

“¡Basta de ‘romantizar’ la pederastia! ¡Basta de justificar el abuso sexual infantil diciendo que eran “otros tiempos!”, escribió.

También pidió y expresó su respeto y solidaridad para Sasha y para todas las víctimas, y llamó a no permitir que la injusticia dure más tiempo.