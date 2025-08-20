Reconocen nuevo modelo educativo

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer los resultados de ingreso para la Educación Media Superior en la zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) a través de la página miderechomilugar.gob.mx, lo que significa un cambio estructural al permitir que las y los aspirantes eligieran escuela de forma directa y sin examen de selección, aseguró el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo.

El titular de la SEP afirmó que por medio del nuevo modelo educativo “Mi derecho, mi lugar”, todas y todos los aspirantes tienen hoy un lugar garantizado, por lo que absolutamente nadie se quedará sin escuela ni estudios de bachillerato.

Informó que la implementación del modelo “Mi derecho, mi lugar” permitió que en 2025 el 68.44 por ciento de los estudiantes fueran asignados a su primera opción, lo cual contrasta con el 26.2 por ciento de 2024, cuando operaba el extinto sistema de examen único de selección.