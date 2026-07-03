Reconocen riesgo financiero por pensiones y seguros

El Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) sigue representando una presión relevante sobre el flujo institucional de recursos durante los próximos años, reconoció el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En su Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social, entregado a la Comisión Permanente, el organismo subraya que riesgos del entorno inciden sobre la base contributiva y sobre la demanda futura de servicios, particularmente por la evolución del empleo formal, la informalidad, los nuevos esquemas de aseguramiento, el envejecimiento de la población derechohabiente y el crecimiento de enfermedades crónico-degenerativas.

En el documento, el IMSS subraya que “resulta prioritario fortalecer la incorporación, recaudación, fiscalización, evaluación de nuevos esquemas de cobertura, prevención y detección oportuna, con el propósito de proteger los ingresos institucionales y anticipar presiones de gasto”.

Sostiene que en los riesgos de la operación, el desafío consiste en asegurar que el crecimiento del gasto se traduzca en mayor capacidad efectiva de atención.

El IMSS advierte que los riesgos de financiamiento se concentran principalmente en el Seguro de Enfermedades y Maternidad (SEM), particularmente en la cobertura de Gastos Médicos para Pensionados.

Señala que deberán mantenerse bajo seguimiento los seguros que presentan retos específicos de sostenibilidad, como el Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales (SGPS).

En este sentido, el IMSS destaca que con el objetivo de garantizar la no afectación de las finanzas de las instituciones, se definirán los instrumentos jurídicos, procedimientos y mecanismos para la operación del esquema de compensación presupuestaria y financiera entre instituciones.