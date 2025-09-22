Reconstrucción de patrimonio no termina

La reconstrucción y restauración de las iglesias y templos históricos afectados por los terremotos de 2017 no ha terminado, a pesar de que en el Primer Informe de Gobierno la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ya se registra el 100 % de trabajos de reconstrucción concluidos. El propio director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Joel Omar Vázquez Herrera, corrigió y precisó el dato.

Fue el martes pasado, después de la presentación de la edición 36 de la Feria Internacional de Libro de Antropología e Historia, que Vázquez Herrera abordó el tema de la reconstrucción y de los pendientes que todavía arrastran templos y monumentos con valor histórico y patrimonial.

Se le preguntó a Vázquez Herrera acerca de la cantidad de inmuebles dañados por el sismo y pendientes de reconstrucción a cargo del Instituto, a lo que respondió que solo podía contestar en términos porcentuales.

“Nos falta todavía un 15 % de los sismos del 2017 por atender”, y especificó que es en cuatro entidades donde siguen los pendientes. “Esto involucra, sobre todo, cuatro entidades federativas, que es la Ciudad de México y Morelos, en menor medida, y en mayor medida Puebla y Oaxaca”, señaló el funcionario.

Queda por hacer

Vázquez Herrera apuntó que esperan tener “bandera blanca” este año con las obras pendientes en Morelos y la CDMX, pero dijo “que así será el año que viene”, aunque luego se contradijo e indicó que “todavía les faltarían un par de años con un intenso trabajo”.

“Todavía nos quedarían un par de años con un intenso trabajo para la restauración de los inmuebles históricos afectados por los sismos del 2017”, dijo.

El funcionario agregó que “estamos en la tarea que abarca la recta final del Programa Nacional de Reconstrucción”.

Datos imprecisos

En su respuesta, Joel Omar Vázquez Herrera mencionó que fueron 2 mil 300 inmuebles afectados en todo el territorio nacional (pero no especificó si esa cifra es la que atiende solamente el INAH).

La cifra total, dada por la exsecretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, fue de 3 mil 269 inmuebles afectados en todo el país, un porcentaje de ellos atendidos por la Dirección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural y no por el INAH.

Antes de dejar su cargo, Frausto Guerrero informó tres veces sobre los avances de la reconstrucción; la primera vez, en marzo de 2024, cuando aseguró que todo el Programa Nacional de Reconstrucción concluirá en 2024.

Luego, en junio, declaró que las tareas llevaban un avance de 92.9 %, con 3 mil 37 inmuebles concluidos y entregados a las comunidades. Y hace un año, el 19 de septiembre, informó en un boletín que ya habían sido atendidos y concluidos 3 mil 199 de los 3 mil 269, por lo que solo quedaban pendientes 70 inmuebles por atender.

La cifra contrasta con la información dada por Vázquez Herrera, ya que al considerar el 15 % pendiente de los 2 mil 300 que refiere el uncionario, todavía quedarían pendientes en este momento 345 inmuebles por concluir.

Más llamativo es que en la página 226 del Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum se afirme que la reconstrucción ya finalizó.

A su vez, la Secretaría de Cultura ha evitado dar información o declaraciones al respecto, ya que se le solicitó a su área de difusión más detalles sobre los inmuebles entregados y finalizados, así como un listado actualizado de los templos pendientes o en proceso, pero no hubo respuesta. Tampoco la hubo sobre las declaraciones de Joel Vázquez Herrera acerca del 15 % faltante que mencionó a la prensa.

Menos presupuesto a Cultura

Ante los pendientes, sobresale el tema económico, ya que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 propone darle al Ramo 48, el de Cultura, 20 % menos en comparación con este año, lo que sería un golpe fuerte al INAH, que tendría que continuar obras con mil 288 millones 560 mil pesos menos (pasaría de 5 mil 901 millones a 4 mil 613 millones).

El tema del presupuesto no es para menos, ya que hay casos de reconstrucción donde se necesitan fuertes inversiones para subsanar los daños que dejaron los movimientos telúricos de 2017.

En el caso de la Parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles, en la Ciudad de México; las labores arquitectónicas y de ingeniería avanzan a pasos lentos por la complejidad de las obras. En otro punto del Centro, en número 21 de la calle Isabel La Católica, el templo de La Profesa ya opera con normalidad.

Cerca del Metro Hidalgo todavía se levanta el Templo de la Santa Veracruz, que ya abre las puertas a los feligreses, pero mantiene todavía algunos trabajos de restauración en su fachada y campanarios.

Y pasando el Eje Central, el Templo de San José, en la calle Ayuntamiento, abrió sus puertas de nuevo al público, luego de permanecer cerrado varios meses durante 2024 por las obras de restauración.

Se les solicitó de nuevo a las áreas de difusión de la Secretaría de Cultura y del INAH información sobre los avances de los inmuebles pendientes, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.