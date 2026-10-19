Recrudecen amenazas a caravanas migrantes

La Embajada de Estados Unidos (EE. UU.) en México ha recrudecido las amenazas digitales dirigidas a migrantes mexicanos y centroamericanos que buscan cruzar la frontera mediante caravanas.

En los últimos días, la sede diplomática, a cargo de Ronald Johnson, ha advertido que “han fracasado y han sido desmanteladas” todas las caravanas durante la administración del presidente Donald Trump.

Bajo el lema “Ni lo intentes”, la embajada estadounidense garantizó que la próxima caravana migrante también fracasará y recordó que la frontera sur se encuentra cerrada.

“Si cruzas ilegalmente, serás detenido, deportado y procesado penalmente”, publicó en sus canales oficiales el pasado 14 de agosto, con una imagen hecha con Inteligencia Artificial del presidente Trump.

Vigilancia

En un posteo más reciente, la Embajada de EE. UU. subrayó que viajar en caravana no cambia las consecuencias de intentar ingresar ilegalmente a ese país, porque elementos de la patrulla fronteriza vigilan “por tierra, cielo y mar”.

“Aunque te unas a una caravana, la frontera de Estados Unidos permanecerá cerrada a la migración ilegal. Estamos vigilando cielo, tierra y mar. Ni lo intentes”, reiteró en un video.

El gobierno de Donald Trump ha endurecido las medidas para detener la migración ilegal hacia su país e incluso ha amagado con bloquear cuentas bancarias y decomisar recursos a las personas en situación de movilidad bajo el argumento de que “el acceso a sistemas financieros debe limitarse a quienes tienen derecho legal” de estar en los EE. UU., a través de “actividades comerciales lícitas y legítimas”.

Desde que el republicano asumió el cargo en enero de 2025, la nación estadounidense firmó acuerdos con países en desarrollo para recibir a migrantes que no pueden ser enviados legalmente de regreso a sus lugares de origen.