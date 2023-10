Recuerda Sheinbaum a estudiantes del 68

“El mejor homenaje que podemos hacerle a muchos de los que vimos en ese video, que hoy no están con nosotros, a muchos y muchas de los que perdieron la vida luchando por la justicia, a los jóvenes que perdieron la vida en el 68… el mejor homenaje que podemos hacer ahora es ganar el 2024”, resaltó Claudia Sheinbaum Pardo en el 12 aniversario de Morena, donde también se recordó al movimiento estudiantil de 1968 que luchó por la democratización del país.

La coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación expuso que la represión a los estudiantes en 1968 representa un crimen de Estado que compromete al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a que nunca más en el país exista un gobierno que reprima a su pueblo.

“El 2 de octubre de 1968, hubo un crimen de Estado. Jóvenes fueron arteramente asesinados por la decisión de un civil, de un presidente de la República, y lo que podemos decir que defiende nuestro movimiento es que eso nunca más ocurra en México, y desde aquí, como se comprometió el presidente de la República a nunca reprimir, me comprometo con ustedes: nunca vamos a usar a la fuerza pública en contra del pueblo de México; que nunca, nunca, vamos a reprimir al pueblo”, destacó.

Responsabilidad

Manifestó que después del movimiento del 68 hubo diversas movilizaciones sociales de trabajadores, maestros y de la sociedad civil en general que dieron vida a Morena, y que desde el 2018 cambió la forma de gobernar el país, bajo el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Agregó que la responsabilidad histórica que tiene el movimiento es garantizar justicia social a los más desprotegidos, pero aclaró que esto solo se puede lograr con unidad y la suma de todas aquellas personas de buena voluntad que crean en la continuidad de la Cuarta Transformación.

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, destacó cada uno de los logros que hubo con López Obrador, y a su vez reconoció la gran oportunidad de dar continuidad a ese proyecto de la mano de Claudia Sheinbaum, para que se convierta en la primera mujer en dirigir los destinos del país.

“Estamos ante la gran oportunidad de que seamos protagonistas del cambio para que una mujer sea presidenta de la República; si eso no nos mueve, si eso no nos motiva, si no nos vuelve locos por salir a trabajar y lograrlo, no sé qué nos puede mover a quienes estamos aquí”, expuso.