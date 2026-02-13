Recupera gobierno mil 126 concesiones mineras: Ebrard

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía (SE), reportó que el Estado ha recuperado mil 126 concesiones mineras que corresponden a 889 mil hectáreas.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 12 de febrero en Palacio Nacional, Ebrard destacó la instrucción presidencial de revisar estas concesiones para recuperar las que no tienen exploración, que no han pagado derechos o tienen fines solo especulativos.

José Fernando Aboitiz Saro, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, explicó que se ha continuado con el trabajo de recuperación para evitar la especulación y el uso de los bienes nacionales de una manera indebida.

Dentro de estas concesiones también se han recuperado cerca de 250 mil hectáreas en Áreas Naturales Protegidas (ANP).

Marcelo Ebrard, expresó que “ todo el mundo está en favor de que sí se siga adelante”, tras la consulta.

“Ya tenemos claro que nuestro mandato es que continúe el tratado, que se perfeccione. Ya tenemos ese mandato, ellos también (EUA). Conclusión: estamos caminando hacia la revisión del Tratado”, dijo.

Ebrard recordó que la semana pasada estuvo en Washington, donde trató con autoridades estadounidenses temas como el acero y aluminio.

Señaló que ya se concluyó la consulta y, por lo tanto, “ya tenemos identificado claramente cuál es el mandato que tenemos”.