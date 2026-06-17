Recupera México documento firmado por Hernán Cortés

El Buró Federal de Investigaciones (FBI en inglés) entregó a México un documento de casi 500 años de antigüedad y de valor incalculable que fue recuperado en Estados Unidos, a más de tres décadas desde su robo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el Archivo General de la Nación (AGN) recibió el pasado 18 de mayo el documento que data del siglo XVI y hace referencia a un libramiento de pago emitido el 20 de febrero de 1527.

Este documento pertenece a un grupo de folios con firmas de Hernán Cortés, sustraídos del volumen 362, legajo 203 del fondo Hospital de Jesús, detalló la SRE.

El canciller Roberto Velasco señaló que la apertura se dio en el AGN, con la presencia de representantes de la embajada de Estados Unidos en México, así como de la Consultoría Jurídica de la Cancillería.

“Las gestiones de repatriación de este folio tienen sus inicios en mayo de 2022, cuando se remitió información al AGN referente a su venta por la casa de subastas Paul Fraser Collectibles en Estados Unidos.

Para junio del mismo año, tras enviar pruebas de su pertenencia a México y al AGN, se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República”, explicó.

Aunado a las pruebas físicas del expediente y a los dictámenes elaborados por las especialistas del AGN, “la descripción jugó un papel esencial en la identificación para comprobar su pertenencia a la institución”.

Añadió Relaciones Exteriores que el proceso de devolución a México comenzó en 2024 y, meses después, en agosto de 2025, el documento ya se encontraba resguardado en la embajada de México en Estados Unidos.