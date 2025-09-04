Recupera Profeco casi 4 mdp a favor de consumidores

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que, durante el "Operativo Vacacional de Verano 2025", que se implementó del 11 de julio al 31 de agosto, se realizaron mil 220 conciliaciones entre personas y proveedores que derivaron en la recuperación, en conjunto, de tres millones 892 mil 618 pesos a favor de las y los consumidores.

A través de un comunicado, la dependencia explicó que las conciliaciones que se reportan se llevaron a cabo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y a través de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco).

Conciliación

En ese sentido, detalló que de los mil 220 casos, 596 se conciliaron con Volaris, 314 con VivaAerobus, 283 con Aeroméxico, cuatro con Iberia, dos con Avianca y una con Airfrance. Aunado a ello, indicó que, en centrales de autobuses se llevaron a cabo 13 conciliaciones con ADO, cuatro con Primera Plus y una con Futura y Omnibus.

Además, señaló que, con respecto a los motivos de conciliación, la mayoría fueron por demora de vuelo, 612; pérdida de vuelo, 286; cancelación de vuelo, 87; cambio de itinerario, 61; y sobreventa, 56.

Diferentes denuncias

Así como también negativa a la entrega del servicio, 31; problemas de abordaje por check-in, 19; información incompleta sobre el servicio, 17; cobro indebido, 15; cancelación de viaje en autobús, 10; no respeto el descuento de adultos mayores, cuatro; problemas de abordaje, cuatro; y otros, 18.

Asesorias

Profeco también destacó que, durante el operativo, se monitorearon 64 mil 49 productos en establecimientos relacionados con la temporada, se brindaron 26 mil 724 asesorías a las y los consumidores, cinco mil 74 de ellas en establecimientos mercantiles.