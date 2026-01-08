Recuperan animales del Refugio Franciscano

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) rescatará a todos los animales que se encuentran en Refugio Franciscano, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, para ser trasladados a un lugar seguro donde se les garantice cuidado, protección y alimento, dio a conocer la jefa de Gobierno Clara Brugada.

En un mensaje al que convocó en calidad de urgente, la mandataria afirmó que algunos de los animales del refugio se encuentran en situación crítica, con un estado de salud deteriorado y urge darles atención, por lo que derivado de una orden judicial, la administración capitalina los rescatará.

Adelantó que los animales serán trasladados a tres sedes a cargo del Gobierno de la CDMX para su cuidado: la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), el Hospital Veterinario de la CDMX y un albergue canino de la Sedema, ubicado en el Ajusco.

Disputa

Respecto a la disputa del predio entre el Refugio Franciscano y la Fundación Haghenbeck, la mandataria reiteró la postura de la administración capitalina y señaló que al tratarse de una disputa entre particulares, el Gobierno de la CDMX respetará la resolución judicial que se deriva de los procesos jurídicos y administrativos.

Al respecto, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, explicó que la investigación del caso inició en diciembre de 2025 tras múltiples denuncias ciudadanas en las que se encontraban perros y gatos al interior del inmueble, ubicado en la carretera México-Toluca.

Señaló que este miércoles se ejecutó una orden judicial de cateo y aseguramiento del inmueble con el objetivo de proteger la vida de los animales que se encuentran en este espacio.