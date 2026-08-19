Recuperan en España ajolotes mexicanos

Un total de 29 ajolotes mexicanos, especie protegida en peligro de extinción, fueron recuperados de su venta ilegal por la policía española en Granada (sur del país).

Los agentes investigan a una persona de nacionalidad mexicana por su presunta participación en un delito relativo a la protección de la fauna silvestre.

El ajolote, anfibio endémico de México, sobrevive en estado silvestre solo en el sistema de canales de Xochimilco, en Ciudad de México.

Esta especie está incluida en el Apéndice II del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.

La persona investigada no tenía la documentación necesaria para acreditar el origen legal de los 29 ajolotes.