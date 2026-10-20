Recuperarán 11 destinos tras cese de restricciones

El Gobierno de México anunció que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) recuperará 11 vuelos a destinos en Estados Unidos, que habían sido cancelados por la sanción interpuesta por el Departamento de Transporte de ese país.

La pena se impuso en octubre del año pasado, por modificar los slots (horarios de aterrizaje y despegue) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el decreto para obligar al traslado de los vuelos de carga hacia el AIFA.

Por ejemplo, el AIFA ya tenía programados como 11 vuelos a Estados Unidos, los cuales se van a recuperar.

Como parte de las negociaciones, se les regresaron slots a las aerolíneas estadounidenses inconformes.