Recurren a CNDH ante desafuero de alcaldes

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, anunció que acudió ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para exigir medidas de protección para dos de sus alcaldes veracruzanos, a quienes la Fiscalía General del Estado (FGE) les inició dos procesos penales y pidió su desafuero.

El líder partidista afirmó que no aceptarán intromisiones arbitrarias ni la judicialización selectiva contra los gobiernos del partido naranja, en este caso contra los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván.

“Es inaceptable que los organismos de justicia del Estado sean instrumentalizados como un brazo ejecutor o herramienta de persecución contra adversarios políticos”, lamentó.

Y demandó a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a las autoridades competentes actuar con autonomía, neutralidad y estricto apego al debido proceso y a la presunción de inocencia.

Se manifestó a favor de que cualquier conducta delictiva sea investigada y sancionada conforme a derecho, pues –insistió- nadie debe estar por encima de la ley y que el respaldo popular otorgado en las urnas no es ni será jamás una patente de corso para la opacidad o el incumplimiento de la norma.