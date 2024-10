Durante la primera conferencia matutina que se efectuará todos los días, el magistrado Juan José Olvera López, integrante del Colectivo Artículo 41, señaló que la postura de la Presidencia y legisladores de Morena es legítima, pero se debe atacar jurídicamente.

Resaltó que los recursos interpuestos contra la reforma judicial se deben agotar en los tribunales.

“Estamos en un momento de efervescencia, pero en este momento preciso los asuntos se encuentran en la zona de los tribunales como corresponde a un proceso de reforma tan importante como este; entonces la postura que tiene la Presidencia, los legisladores, es una postura legítima en parte, ellos no son los jueces.

“No les corresponde a ellos la última palabra, les corresponde a los jueces y hay que dar tiempo a los procesos judiciales para que se vayan pronunciado de acuerdo con las impugnaciones que haga la ciudadanía en general, como está ahora ocurriendo”, enfatizó acompañado de la jueza Adriana Ortega Ortiz y del magistrado José Rogelio Alanís García.

Agregó que el artículo 61 de la Ley de Amparo ha sido utilizada por quienes ahora están en el poder y actualmente no lo reconocen en la aplicación de la reforma al Poder Judicial.

Desmienten a FGR por caso “Mayo” Zambada

Por otra parte, el magistrado Olvera López dijo que el juez federal Alejandro Díaz no rechazó las solicitudes de aprehensión por el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, el asesinato de Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y por la desaparición forzada de otra persona, como lo informó la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado.

Enfatizó que el juez no se pronunció, “no puede tomar la decisión si se retira la solicitud, no es lo que está publicando la Fiscalía si el sistema de justicia falló, fue porque Fiscalía no traía un caso; lo que no es correcto es decir que el juez rechazó la orden de aprehensión”.