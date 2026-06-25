Red Ciudadana llama a respetar la Constitución

La Red Ciudadana Anticorrupción de Baja California Sur emitió un pronunciamiento público en el que llamó a servidores públicos y autoridades de los tres niveles de gobierno a respetar los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad previstos en la Constitución, ante el ambiente político previo al proceso electoral de 2027.

El organismo ciudadano señaló que en los últimos meses se han observado en la entidad reuniones, recorridos y actividades públicas realizadas por servidores públicos fuera del ámbito territorial donde habitualmente desempeñan sus funciones, situación que -advirtió- ha generado un debate sobre el cumplimiento de los principios constitucionales que deben regir el ejercicio del servicio público.

Sin atribuir responsabilidades de forma directa, la Red precisó que corresponde exclusivamente a las autoridades electorales determinar si alguna conducta constituye una infracción; sin embargo, enfatizó que este tipo de actividades puede generar “una legítima preocupación respecto al respeto de la legalidad, la imparcialidad y la equidad en la futura contienda”.