Red Nacional de Refugios pide preservar presupuesto

La Red Nacional de Refugios (RNR) acusó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026, invisibiliza a los refugios, retrocediendo décadas en derechos humanos.

“Los refugios no son una actividad más, son mecanismos especializados que salvan vidas, brindan protección inmediata, atención integral especializada, con equipos expertos en derechos humanos, perspectiva de género, igualdad e interseccionalidad.

“Por eso, en la Red Nacional de Refugios seguimos exigiendo que se restituya el programa de refugios en el Presupuesto 2026, con reglas claras y recursos progresivos. Eliminar el programa presupuestario de refugios es un retroceso en derechos humanos”, dijo la directora de la Red, Wendy Figueroa.

El PPEF 2026 contempla que el “Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género” se fusionó con otro llamado “Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención a las Causas”.