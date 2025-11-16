Redadas de EE. UU. afectan a productores

Desde el pasado mes de abril, el productor Héctor Galindo dejó de enviar mezcal artesanal a Estados Unidos, debido al incremento del costo de la paquetería y a que ha bajado el consumo entro los paisanos radicados en ese país, principalmente en Michigan y Florida, a causa de las redadas.

“Dejaron de hacer fiestas por miedo a las redadas, entonces fuimos dejando de enviar”, narra el productor de mezcal artesanal del pueblo Ñuu Savi, del municipio de San Juan Mixtepec, ubicado en la región de la Mixteca de Oaxaca.

Héctor Galindo explica que una parte de sus ingresos provenían de la venta de mezcal a familiares y paisanos radicados en Estados Unidos, principalmente en Florida, el tercer estado con más envío de remesas a México.

Al igual que Héctor, Fabiola, de la comunidad de Yuchio el Alto, del pueblo Ñuu Savi y náhuatl, ubicada en el municipio de Santiago Juxtlahuaca, señala que sus ventas de totopos disminuyeron en los últimos meses.

El fin de los festejos

Con la llegada del gobierno de Donald Trump, la vida de las familias residentes en Estados Unidos con estatus irregular cambió de manera drástica, las fiestas que eran un refugio y espacio de resistencia para las comunidades dejaron de realizarse poco a poco.

El miedo a las redadas también se hace presente en las grandes ciudades como California, Nueva York, Chicago, entre otras, donde se concentran migrantes de origen oaxaqueño. En este año han sido cancelados otros eventos como el desfile del Cinco de Mayo, en Chicago y Filadelfia, así como las celebraciones del 4 de junio en los barrios mayoritariamente hispanos en Los Ángeles.

“Aumentaron los costos de paquetería y allá (en Estados Unidos) dejaron de hacer fiestas sociales y religiosas y la venta comenzó a parar, hasta ahora”, cuenta. Antes de abril, cada dos meses enviaba alrededor de 50 botellas. Si bien, no eran muchas, las ganancias eran altas porque se pagaban en dólares.

El mezcal se consumía en los bautizos, cumpleaños, bodas y festejos familiares, pero ahora debe pensar en qué otros espacios colocar su producto.