Redes, el espacio para traficar abuso infantil

Utilizando palabras clave y códigos, pedófilos y pederastas logran burlar los controles de las plataformas digitales en las que coordinan el intercambio y la venta de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) para después trasladarse a aplicaciones como Telegram o Zangi que, bajo la excusa de tener privacidad extrema, es posible que agresores envíen videos de niños hipersexualizados o siendo víctimas de violación.

El Universal localizó más de 10 grupos en Facebook de hasta 20 mil participantes, donde agresores comienzan la comunicación e identificación de sujetos que demuestren no ser autoridades infiltradas o activistas contra la violencia digital. En sus publicaciones abundan las claves: camiones pesados, cheese pizza, covid positivo y café con pan, y otras frases que comiencen con CP (sigla de Child Pornography o pornografía infantil).

Chats con mensajes encriptados

Lo que empieza en grupos públicos de Facebook y cuentas de TikTok para compartir videos y fotografías de niños y adolescentes, termina en chats con mensajes encriptados, casi imposibles de rastrear. En Zangi, por ejemplo, no es necesario vincular una línea de telefonía móvil o tarjeta SIM para crear una cuenta, lo que asegura el anonimato de los agresores.

A través de códigos virtuales otorgados por Zangi, los sujetos publican sus cuentas y una vez en los chats con mensajes encriptados inicia el envío o venta de MASI. Al entablar comunicación con potenciales pedófilos, estos pidieron videos de niñas para intercambiar; mientras que grupos de Telegram ofrecían fotografías o videollamadas de violaciones, mujeres siendo drogadas y abusadas o material ilegal de incesto o tortura, todo esto en grupos VIP con un costo de entrada de 200 a mil pesos.

En menos de cinco años, la plataforma digital Te Protejo México ha recibido y clasificado más de 25 mil reportes de MASI. Especialistas encontraron que la infancia de tres a 13 años representa 84.53 % de los casos analizados en un año, lo que confirma su condición de máxima vulnerabilidad digital, pues seis de cada 10 casos muestran abuso sexual por parte de adultos.

Contenido alterado por IA

Daniela Calvillo, directora general de Fundación PAS y de la línea de reporte Te Protejo México, advirtió que en foros de internet un solo link compartido puede almacenar miles de fotografías y videos. Asimismo, han identificado contenido alterado con inteligencia artificial (IA), lo que se conoce como deepfakes, y material autoproducido, como consecuencia de la manipulación y extorsión a infancias.

Pese a la magnitud de materiales ilegales que atentan contra niñas y adolescentes, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) sólo reporta 291 carpetas de investigación y 325 víctimas de pornografía infantil de enero a hasta agosto de 2026.

Al recibir URL de fotos y videos con contenido de violencia sexual infantil, Te Protejo México colabora con Inhope, red mundial de líneas de reporte, e Interpol para eliminar el material del mundo digital a nivel internacional. Sin embargo, en el caso de mensajería encriptada se activa un protocolo con el área de seguridad cibernética para que inicie los procesos de investigación.

Invasión de espacios digitales de niños

Te Protejo México encontró que cuatro de cada 10 fotografías son autoproducidas, mientras que el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX señaló que siete de cada 10 son tomadas por los mismos niños. Ambas organizaciones advierten que los agresores se comunican a través de chats en videojuegos o redes sociales y se ganan la confianza de las víctimas para después pedirles imágenes.

“Este es un modus [operandi] de lo más común, donde después los agresores pasan a una situación de extorsión sexual. Hasta hace unos años veíamos que siempre era la extorsión por más contenido: más fotos, más videos, más explícitos, más violentos, etcétera. Pero en los últimos años hemos visto también que ahora se está volviendo financiera”, explicó.

Esto genera que las infancias se sientan más amenazadas, en un mundo virtual que no las protege, sumado a que son niñas con un grado de vulnerabilidad muy fuerte, con problemas en sus hogares, muchas veces víctimas de bullying y sin una red de apoyo que las escuche y oriente.

Los agresores, por su parte, manipulan a sus víctimas desde la comodidad de sus hogares y usando sólo un celular.

Economía de la explotación infantil

Emilio Maus, integrante de Fundación Freedom, explicó que la generación de MASI también implica hablar sobre la economía de la explotación infantil a través de la monetización de contenidos: “Cada vez que una persona da click a un video de ese tipo, lo que hace es darle la instrucción a la plataforma de que le pague a las personas que lo subieron, está remunerando la comisión de ese delito y al mismo tiempo está incentivando que lo vuelvan a hacer, o sea, que busquen más víctimas”.

En otras plataformas de venta libre, organizaciones han detectado explotación sexual con las claves “peluches” o “ropa de bebé”; en la información se precisa cuántos años tiene cada víctima y si es la primera vez que “se compra”.

Mientras que en Only Fans también abunda el material de abuso infantil y de mujeres adultas; en otros grupos de WhatsApp y Telegram miles de usuarios comparten “consejos” y “tips” de cómo drogar, abusar y violar a niñas o a sus parejas.

Daniela Calvillo advierte que un sujeto puede actuar de forma individual o pertenecer a grandes redes de explotación sexual infantil, donde los niños están en situación de abuso y son familiares de los mismos agresores. Los videos pueden ser tomados en sus propias habitaciones o en sets con iluminación, vestimenta y con poses cada vez más sexualizadas.

“Lo importante es entender que son delitos y crímenes que se llevan a cabo en entornos donde no se respetan fronteras. Porque la víctima puede estar en México, el consumidor puede estar en Estados Unidos y el material está alojado en Países Bajos (…) se vuelve tan complicado y por eso es relevante que se ataque este delito en colaboración de autoridades globales como Interpol”, refiere la experta.

Gabriela González, directora General del Consejo Ciudadano, refirió que “este material tiene una capacidad impresionante de replicarse en redes sociales. Hemos recibido mil 754 reportes de este tipo y 61 % de este material son niñas o adolescentes mujeres. Y algo tremendo es que se ha observado que entre más pequeñas, incluso hasta bebés, pagan más”.

Denuncias y regulación

La directora de Te Protejo México, Daniela Calvillo, hizo hincapié en que reportar y denunciar masivamente estos grupos y chats sí puede eliminar el contenido publicado, aunque no siempre a la primera.

“Sin importar cuánto tiempo nos tome, eliminarlo del internet es muy importante, porque es un tema de restitución de los derechos de estas niñas, niños y adolescentes, pero también es importante porque cada reporte que nosotros recibimos (...) alimenta en tiempo real la base ICSE de Interpol (...) en donde las autoridades de todos los países y miembros de Interpol tienen toda la información que necesitan en cuanto a delitos sobre violencia sexual infantil”, indicó.

Gabriela González coincidió en que es fundamental establecer mecanismos de colaboración con autoridades federales, locales e internacionales a fin de que las plataformas puedan facilitar información a las autoridades sobre los usuarios que podrían incurrir en un delito.

Además de crear mecanismos más rigurosos para hallar lenguaje alusivo a estos delitos: “el que los agresores interactúen con (...) códigos impide que se detecten”.