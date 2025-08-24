Reducción del espacio 420 fue para liberar paso

El Gobierno de la Ciudad de México explicó que el reajuste en las dimensiones del punto de consumo de cannabis en la Glorieta Violeta o monumento a Simón Bolívar fue para dejar libre el paso peatonal.

La mañana del viernes, personal de la Secretaría de Gobierno y policías capitalinos cambiaron las dimensiones del punto de consumo de marihuana; representantes del colectivo en el lugar, La Comuna 420, desconocieron dicha acción como parte de los acuerdos, sin embargo, la autoridad capitalina dice que se trató de un ajuste a lo ya acordado.

“El problema de la extensión, esa restricción de ese lado tiene que ver justo con el paso peatonal, porque por allí cruza la gente, la gente cruza Reforma por ahí, lo que dijimos es que íbamos a dejar un espacio entre el paso peatonal y el punto de consumo, para que no fuera tan penetrante el olor del humo para los que van cruzando”, dijo el subsecretario de Concertación Política, Juan José García.

Lo anterior luego de que el viernes se replegó el espacio 420 de la Glorieta de Violeta, aproximadamente 5 metros del paso peatonal.

El viernes también se reubicaron dos carpas de La Comuna 420, que a decir de la autoridad capitalina, estaba en un espacio que no había sido acordado.

Por su parte, los integrantes de La Comuna denunciaron que en las acciones del viernes, se dañó una de sus carpas.