Reducción histórica del 20 % en deuda de Pemex

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el miércoles que Pemex es una empresa pública al servicio del pueblo de México, ya que como parte de su plan de fortalecimiento, en 2025 el procesamiento de crudo alcanzó 1.5 millones de barriles diarios, el más alto en su historia; redujo su deuda en más de 20 mil millones de dólares (mdd); y en 2026 aumentó 34 por ciento la inversión, lo que representa un monto de 425 mil millones de pesos (mdp).

"Entonces hoy tenemos una empresa pública, una empresa del pueblo y a diferencia de lo que decían que mientras más se privatizara más eficiente era, ahora estamos demostrando todo lo contrario, que mientras más integrada esté, más al servicio del pueblo y siendo una empresa de la nación más eficiente es".

La jefa del Ejecutivo federal explicó que los resultados positivos son gracias a que se tienen ocho refinerías: las seis históricas, Dos Bocas y Deer Park, que construyó y adquirió, respectivamente, el expresidente Andrés Manuel López Obrador; y en el segundo piso de la Transformación, se reformó la ley para que Pemex regresara a ser una empresa de la nación, su producción no puede considerarse monopolio y se integró para hacerla más eficiente.

Claudia invita a la inversión privada a impulsar desarrollo

Y al encabezar la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, que congregó a más de mil representantes de la iniciativa privada, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su optimismo de que a México le irá mejor en 2026 en materia económica e invitó a las y los empresarios mexicanos a seguir impulsando el desarrollo nacional, ya que juntos construyen una gran y hermosa nación.

La presidenta agradeció a las 32 empresarias de todo el país que sirven de enlace en cada una de las entidades federativas para promover inversiones como parte del Plan México, en coordinación con la Secretaría de Economía federal y de cada estado, lo que refleja que es tiempo de mujeres en este Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

Avanza meta nacional de 1.8 millones de viviendas

Y a través de un enlace de Palacio Nacional a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la mandataria nacional encabezó la entrega de las primeras 96 viviendas del desarrollo habitacional La Gloria del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), donde se construyen 280, las cuales forman parte de las 1.8 millones de viviendas que se construirán en todo el país con el programa Vivienda para el Bienestar.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, resaltó que la meta en Chiapas incrementó de 45 mil acciones de vivienda nueva a 70 mil 700 del Infonavit, Conavi y Fovissste, beneficiando a 268 mil chiapanecas y chiapanecos, a través de una inversión de 44 mil 822 millones de pesos (mdp), que generarán 224 mil empleos directos y 336 mil indirectos. Y se regularizarán 10 mil lotes.

Política no es enfrentarnos, es detener dentro de la ley

Más adelante, Claudia Sheinbaum pidió que Estados Unidos detenga la entrada ilegal de armas a México, dijo que ante la violencia en Sinaloa, su política no es el enfrentamiento militar, sino buscar la detención de los grupos delincuenciales en el marco de la ley.

Respecto al incremento de la inseguridad en Culiacán, Sinaloa, la mandataria lo atribuyó a la detención, por parte de autoridades estadounidenses, de Ismael "El Mayo Zambada" el 25 de julio de 2024, la cual "nunca quedó clara cómo fue".