Reduce 26 por ciento homicidio doloso en Colima: SESNSP

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informó que debido al reforzamiento de la estrategia de seguridad en Colima, entre 2024 y 2025 hubo una disminución de 26 % de homicidio doloso, lo que significó pasar de 2.3 a 1.7 homicidios diarios.

“De septiembre de 2024 a febrero de 2026, que es el inicio de la actual administración federal, se tuvo un mínimo repunte durante noviembre de 2024; sin embargo, a partir de ese momento y debido a un reforzamiento de la estrategia de seguridad de la entidad se mantuvo un decremento sostenido que ha significado una reducción del 25 % en los homicidios”.

En conferencia de prensa presidencial en el puerto de Manzanillo, Colima, Marcela Figueroa Franco señaló que en Colima capital ha registrado en febrero de este año una baja en el promedio diario de víctima de homicidio doloso por mes, del 14 % respecto a septiembre de 2024.

Como parte de las actividades Atención a las Causas Colima, Rocío Bárcena Molina, subsecretaria de Desarrollo Democrático y Participación Social de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó que en el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, del 1º de octubre de 2024 al 12 de marzo de este año se han intercambiado en el estado 58 armas de fuego por dinero en efectivo.

Indicó que se han llevado a cabo 54 Jornadas por la Paz con la participación de ocho mil 160 personas.