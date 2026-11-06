Reduce Banxico la tasa de interés en 25 puntos

Contra toda expectativa, el Banco de México (Banxico) tomó por sorpresa a analistas y mercados al bajar la tasa de referencia 25 puntos base para quedar en 6.25 %, luego de tres ocasiones en que la mantuvo sin cambio.

La decisión de política monetaria se da tras la aceleración de la inflación general a 3.62 % por el rebrote de precios de algunos alimentos en la segunda quincena de octubre.

Llega también luego de los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos en donde los demócratas ganaron el control de la Cámara de Representantes y el Senado así como algunas gubernaturas claves.

La mayoría de las instituciones financieras consideraba que no habría cambios, según la encuesta Citi de Expectativas.

De los 37 encuestados, 25 no esperaban ningún movimiento este y el siguiente año, seis esperaban alguna variación, mientras que nueve estimaban un ajuste durante 2027.

Bankaool, Finamex y UBS pronosticaban un recorte de 25 puntos base.