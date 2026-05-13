Reduce México 40 % los homicidios dolosos: Claudia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que, gracias a la coordinación con los estados de la República como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos presentan una reducción del 40 por ciento, de septiembre de 2024 a abril de 2026, al pasar de un promedio diario de 86.9 a 52.5, lo que representa 34 homicidios dolosos menos diarios y que ubica a abril de 2026 como el más bajo en 11 años.

“Es la Estrategia de Seguridad que hemos presentado hoy (martes), que se está perfeccionando todos los días. Recuerden que en la reunión de Gabinete de Seguridad que tenemos todos los días vemos estados, vemos problemáticas, atendemos. Nos sentamos, trabajamos, buscamos mecanismos de perfeccionamiento de nuestra estrategia”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Abril, el más bajo en los últimos 11 años

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que abril 2026 es el más bajo en los últimos 11 años al registrar una disminución de 55.0 a 52.5. Asimismo, al comparar el promedio diario en el primer cuatrimestre de cada año, el periodo de enero a abril 2026 es el más bajo desde el 2016 al registrar un promedio de 51.2 homicidios diarios.

Además, puntualizó que los estados que al inicio del Gobierno de la presidenta concentraban el mayor número de homicidios, también presentaron reducciones: respecto a septiembre de 2024 el Estado de México con -55 por ciento; Baja California con -53 por ciento; Sonora con -55 por ciento; Zacatecas con -82 por ciento; y respecto a febrero 2025, Guanajuato con -66 por ciento. Informó que los delitos de alto impacto disminuyeron en 52 por ciento respecto a 2018, al pasar de un promedio diario de 969.4 a 461.5 en lo que va de 2026; mientras que de septiembre de 2024 a abril de 2026 la disminución es del 27 por ciento, al pasar de 636.6 a 462.7, destacando la reducción en el robo de vehículo con violencia de 39 por ciento respecto a octubre 2024.

CSP sin conocimiento sobre investigación de EUA contra políticos

Más adelante, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que su gobierno se enteró días antes que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitaría de manera urgente órdenes de detención con fines de extradición, sin embargo, desconocía a quiénes estaban acusando hasta que llegó la información a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Nosotros la conocimos unos días antes que había una orden de aprehensión, pero hasta que no llegaron los papeles, no tuvimos conocimiento pleno, a lo que nosotros siempre dijimos: presenten las pruebas”, explicó la mandataria.

Señaló que no tiene conocimiento de otras investigaciones que haya en contra de políticos, gobernadores o representantes populares en funciones, ante rumores de que políticos de oposición son investigados por presuntos vínculos con grupos criminales.

“En cualquiera de los casos sean de Morena, sean del PRI, sean de MC, sean independientes, nuestra posición va a ser la misma: pruebas, siempre. Nosotros no cubrimos a nadie”, aseguró.

Investigación por caso de huachicol fiscal sigue en curso

Y ante el caso de huachicol fiscal en la Secretaría de Marina y la detención del contralmirante Fernando Farías Laguna, la presidenta declaró que “se han dicho muchas cosas” pero sigue la investigación.