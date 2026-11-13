Reducen de 24 mil a 18 mil mdd línea de crédito del FMI

México solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) reducir la Línea de Crédito Flexible (FMI) de 24 mil millones a 18 mil millones de dólares.

La petición fue aprobada por los directores del organismo que tiene como directora gerente a Kristalina Georgieva, al resaltar que nuestro país es apto según los criterios para acceder a este apoyo que sirve como escudo financiero ante choques del exterior.

“México sigue cumpliendo los criterios de calificación y apoyaron la reducción del acceso del 200 al 150 % de la cuota”, informó el FMI en un comunicado.

Lo anterior, en consonancia con políticas y marcos normativos sólidos, reservas adecuadas y cierta moderación de los riesgos externos, destacó.

Medida de precaución

Dio a conocer que los directores acogieron con beneplácito la intención de las autoridades de seguir considerando el acuerdo como una medida de precaución.

Sin embargo, algunos directores recalcaron que la estrategia futura de acceso y salida debe seguir dependiendo de la situación de cada Estado.

Al respecto, la Comisión de Cambios, que preside la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y en la que participa el Banco de México (Banxico), reafirmó su compromiso con políticas macroeconómicas responsables.

También con instituciones sólidas y una conducción prudente de la política económica que favorezca la estabilidad y el crecimiento sostenible e incluyente.

Hizo énfasis en ponderar que las autoridades mexicanas decidieron continuar con la estrategia de reducción gradual y ordenada del acceso a la LCF.

En un boletín, la Comisión de Cambios puntualizó que el FMI reconoció que México continúa cumpliendo con todos los criterios de habilitación para ser sujeto de dicho apoyo.

Se usará en caso de ser necesario y sin condicionalidad posterior a los recursos de este instrumento, señaló.