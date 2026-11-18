El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) avanza en la reducción del rezago quirúrgico con 6 mil 294 intervenciones adicionales realizadas en turnos nocturnos y fines de semana, mientras que 64 equipos médicos de alta tecnología ya se encuentran en operación para fortalecer la capacidad diagnóstica y de atención en hospitales del país, informó su director general, Zoé Robledo.

Durante la conferencia de prensa que encabezó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en Palacio Nacional, el titular del Seguro Social presentó los primeros resultados del proyecto 12 Acciones en 120 Días, una estrategia que busca mejorar la atención a los derechohabientes con medidas concretas que van desde la modernización hospitalaria hasta la contratación de especialistas y el fortalecimiento de las condiciones laborales.

Destacó que, de las cirugías adicionales efectuadas desde el 12 de octubre, 3 mil 72 corresponden a cataratas, además de procedimientos de vesícula, hernias, rodilla y cadera, entre otros, lo que representa una oportunidad para que miles de pacientes reciban una intervención sin continuar en lista de espera.

Zoé Robledo señaló que la estrategia no solamente busca incrementar el número de procedimientos, sino aprovechar la infraestructura y los horarios disponibles para responder a una de las principales necesidades de la población derechohabiente: recibir atención médica oportuna.

En el rubro de equipamiento, anunció que 64 dispositivos de alta tecnología ya recibe pacientes, mientras que 81 se encuentran instalados y 69 han avanzado a la etapa de pruebas y capacitación del personal que los operará.

Como parte de este proceso, informó que este 17 de noviembre entrarán en funcionamiento dos tomógrafos de 256 cortes en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 de Charo, Michoacán, y en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 42 de Puerto Vallarta, Jalisco.

Explicó que estos equipos permiten obtener imágenes de mayor precisión en menor tiempo, particularmente para estudios cardiológicos, traumatológicos y ortopédicos. La meta institucional contempla la incorporación de 26 tomógrafos de estas características en todo el país.

En cuanto al suministro de medicamentos, el director general reportó que el IMSS alcanzó 94 por ciento de surtimiento completo de recetas, resultado que refleja una recuperación en la disponibilidad de tratamientos para los derechohabientes.

Basifican a cuatro mil 119 trabajadores del IMSS

A 21 días de la implementación de las 12 Acciones en 120 Días para mejorar servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto informó que ya se han basificado a cuatro mil 119 trabajadores, lo que representa un avance de 38 % y sobre el surtimiento de recetas completas se registra un avance de 94 %.

El director general del IMSS también destacó el incremento salarial al 100 % del personal médico, la instalación de 64 equipos de alta tecnología y la capacitación a más de cinco mil trabajadores de seguridad para garantizar el trato digno a derechohabientes. Frente a Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), expresó que la meta es basificar a diez mil 939 trabajadores antes del 1 de enero de 2027.