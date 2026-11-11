Reembolsaron el 93.1 % de depósitos de los ahorristas del Ueno Bank

El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció que el 93.1 % de los ahorristas que tenían depósitos en el Banco Ueno antes de su quiebra y que son elegibles para el fondo de garantía, ya recibieron un adelanto de sus ahorros.

Entre el viernes 6 y el lunes 9 de noviembre, se acreditaron fondos a un millón 738 mil 804 cuentas, por un total aproximado de 304 millones de euros (2.125 millones de guaraníes).

Los pagos continuarán hasta este miércoles, fecha límite establecida por ley.

Según datos publicados por el Fondo de Garantía de Depósitos del BCP, también se iniciaron los pagos para un tercer grupo de clientes: aquellos con pagos de préstamos pendientes y depositantes con sumas superiores a 40 veces el salario mínimo.

Para esta categoría, se aprobaron 540mil 609 cuentas, por un valor total aproximado de 162 millones de euros.