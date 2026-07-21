Refinería de Pemex registra nuevo incendio

Un nuevo incendio al interior de la refinería Olmeca, en el puerto de Dos Bocas, prendió las alertas en el municipio de Paraíso, Tabasco.

El siniestro desencadenó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, bomberos y personal especializado de Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes trabajaron para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otras áreas del complejo petrolero.

Imágenes y videos del incidente se difundieron rápidamente en redes sociales y a pesar de que inicialmente circularon versiones sobre personas lesionadas, a través de una tarjeta informativa Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó el incendio, precisando que no hubo lesionados.

“Inmediatamente se aplicaron los procedimientos operativos correspondientes y personal contraincendios extinguió la flama. No se registraron personas lesionadas”, precisó.

Asimismo, aseguró que la refinería se encuentra en condiciones normales de operación.