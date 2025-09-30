Reforma a la iniciativa de Amparo divide opiniones

Al exponer sus puntos de vista en las audiencias convocadas por las comisiones de Justicia, y Hacienda y de Estudios Legislativos del Senado, juristas, abogados y otros especialistas en derecho coincidieron en que se requiere una reforma a la Ley de Amparo para actualizar y agilizar ese mecanismo de defensa ante abusos de poder.

Sin embargo, mientras algunos participantes señalaron que no se atenta contra los derechos ciudadanos, otros advirtieron que es indispensable modificar la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para evitar que se debilite el juicio de amparo.

Posturas encontradas

Ramón Lazcano Fernández, representante del Foro de Constitucionalistas de México, advirtió que la propuesta del Ejecutivo presenta una redacción ambigua, indeterminada, dificulta el otorgamiento de la medida cautelar y puede generar actos de autoritarismo.

El doctor Ulrich Richter Morales, abogado postulante, defendió la iniciativa al asegurar que propone un nuevo párrafo segundo en la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo, que se refiere al interés legítimo, lo que no es restrictivo, no transgrede las jurisprudencias.

El presidente del Colegio de Abogados de Veracruz, José Alberto Priego Miranda, consideró que la iniciativa presenta cambios que generan afectaciones; por ejemplo, prohíbe suspender actos que emprenda la Unidad de Inteligencia Financiera y actividades relacionadas con lavado de dinero.

En tanto, el presidente del Colegio de Derecho Procesal Penal, Carlos Cuenca Dardón, estimó que hay una razón social en esta reforma planteada a la Ley de Amparo, ya que las leyes no pueden permanecer estáticas y quedar “dormidas”. Un avance, dijo, es promover los juicios de amparo de manera digital.