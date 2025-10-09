Reforma a Ley de Amparo arriesga derechos

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exigió a la Cámara de Diputados revisar con responsabilidad la reforma a la Ley de Amparo aprobada en el Senado, pues su contenido representa un grave retroceso en materia de justicia constitucional y vulnera la defensa de los derechos de los ciudadanos y de las empresas en México.

“Durante más de un siglo, el juicio de amparo ha sido el mayor aporte de nuestro país al constitucionalismo en el mundo”, dijo el sindicato patronal a través de un comunicado.

La Coparmex reconoció que la reforma contempla sanciones para las autoridades que incumplan sentencias y la incorporación de elementos de colectividad en el interés legítimo. Sin embargo, destacó, los riesgos persisten, ya que la suspensión del acto reclamado continúa siendo rígida.