Reforma a Ley de recurso hídrico amenaza minas

La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) alertó que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales afectaría la continuidad de las minas.

La AIMMGM dijo estar en disposición a colaborar con el Gobierno Federal en la construcción de un marco regulatorio eficaz, sostenible y plenamente alineado con los objetivos nacionales para la minería.

La Asociación, que representa a profesionales y técnicos de la industria minera, reconoció la necesidad de considerar el agua como un bien público y un derecho humano, fundamental para el desarrollo socioeconómico, la energía, la producción de alimentos, los ecosistemas y la supervivencia de los seres humanos.

Además, confía en que los legisladores lleven a cabo cambios a la legislación que promuevan mecanismos de gobernanza del agua y justicia socioambiental para lo cual puso a disposición sus conocimientos y la experiencia de sus profesionales, a fin de garantizar la competitividad de México.

“Sin embargo, comparte la preocupación de las empresas mineras que operan en México ante la propuesta de modificación del Artículo 118 de la Ley de Aguas Nacionales, impulsada en la Cámara de Diputados, debido a las consecuencias para diversas industrias y la economía nacional.

“La minería formal en México cumple estándares estrictos y confina sus residuos de forma segura. Con la asesoría de instancias federales como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en las unidades mineras se establecen lineamientos claros para la gestión responsable del recurso hídrico”, concluyó.